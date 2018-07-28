В Администрации Керчи состоялось новое заседание

Вчера состоялось новое заседание Керченского городского совета 1 созыва. Сессию провел глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ. Об этом сообщает официальный сайт Керченского городского совета.

На данном заседании было рассмотрено 20 основных и 3 дополнительных вопроса. В ходе рассмотрения дополнительных вопросов, один из них отправился на доработку.

Читать: В Керчи отремонтируют театр имени А.С. Пушкина

Депутаты в ходе заседания продлили сроки действия безвозмездного пользования муниципальным имуществом общественной организацией «Керченский радиоклуб». Также было принято решение о принятие ряда объектов из государственной собственности в муниципальную и наоборот.

Также были заслушаны доклад начальника отдела по работе с кадрами и наградами Евгения БУГРОВА об изменениях в штатной численности Администрации города Керчи и начальника управления градостроительства, архитектуры и рекламы Елены КАЗАЕВОЙ об порядке организации и проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В секретариат также поступило письмо от одного из жителей нашего города. На него будет дан ответ в письменной форме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.