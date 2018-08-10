В администрации города состоялось награждение работников сферы физической культуры и спорта

В администрации города Керчи состоялось торжественное награждение работников в сфере физической культуры и спорта в связи с Днем физкультурника.
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В награждении работников в сфере физической культуры принимали участие первый заместитель главы администрации города Сергей ШИМКО и председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ.
Почетными грамотами были награждены 16 человек, в частности заместителя директора детско-юношеского клуба физической культуры, директора спортивной школы №4, тренера сборной команды по водному поло и других.