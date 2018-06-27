В Аджимушкае пройдет выставка оружия времен ВОВ

Уже в эту пятницу, 29 июня, в 10:00 в Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоится открытие выставки оружия. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Открытие выставки приурочено ко Дню Памяти и скорби и ко Дню партизан и подпольщиков. На выставке будет представлено оружие периода Великой Отечественной войны.

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Среди экспонатов будет не только оружие бойцов Советской армии, но и вражеской германской, которое использовалось в боевых действиях на Керченском полуострове 1941-1944 годов. Также будут представлены остатки вооружения, которые были найдены во время поисковых экспедиций на Керченском полуострове.

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