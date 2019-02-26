В Аджимушкае у многодетной семьи почти дотла сгорел дом

Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили в пресс-службе главка МЧС:

«Вчера в 10:45 поступило сообщение о возгорании в поселке Аджимушкай по улице Полевой. Площадь пожара составила 70 кв.м. В 11:15 возгорание было ликвидировано».

О пострадавших не сообщается.

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Известно, что в доме проживала семья с 3 детьми. По словам очевидцев дом сгорел почти дотла.

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