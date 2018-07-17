В акватории Крыма началась подводная экспедиция

Наша читательница Татьяна СОКОЛОВА прислала в нашу студию красивые фотографии со своей вечерней прогулки по горе Митридат. Снимки изумляют своей красотой. Читайте: Удивительные пирамиды из камней на Митридате Если вы стали свидетелем происшествия или у вас есть красивые фотографии Керчи, присылайте нам их на адрес admin@kerchinfo.com Закат на горе Митридат. Фото