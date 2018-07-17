В акватории Крыма началась подводная экспедиция

Подводная экспедиция организованна Министерством обороны РФ при участии общественной организации «Батарея 29 бис».
16 июля стартовала подводная экспедиция в акватории Крыма. Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал председатель правления РОО «Батарея 29 бис» Александр Ёлкин:
«Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья в мысу Фиолент, будем работать у берегов Феодосии. Завершающий этап — Керченский пролив».
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Цель экспедиции — обнаружение затонувших объектов времен Великой Отечественной Войны, которые не были ранее обнаружены и их идентификация.
В заключении экспедиции будет организованно памятное мероприятие с возложение цветов, подведут итоги и отдадут дань памяти павшим героям.
Фото: Александр Ёлкин