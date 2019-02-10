В алуштинском дельфинарии лопнул бассейн: спасли двух дельфинов

Крымские спасатели приняли участие в спасательной операции по оказанию помощи дельфинам.

9 февраля в 16:59 в службу спасения поступила информация о том, что в дельфинарии города Алушта произошла разгерметизация бассейна, в результате чего вода вытекла на улицу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие к месту вызова, провели все необходимые работы, в результате чего два дельфина были перенесены в безопасную зону.

«Во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не напугать их еще больше», — рассказывают в пресс-службе.

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Повреждение бассейна в алуштинском дельфинарии вызвано техническими причинами. Об этом журналистам Крыминформ сообщила глава администрации Алушты Галина ОГНЕВА.

«Это техническая поломка, один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры, – сообщила она. – Приехавшие на место представители правоохранительных органов не зафиксировали следов внешнего повреждения».

В результате разрыва бассейна в дельфинарии Алушты вода повредила кресла зрительного зала и выбила окна здания. Во время инцидента внутри находились работники дельфинария. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам ОГНЕВОЙ, все животные живы. Их переместили в рядом стоящий санитарный бассейн.

Фото: Крыминформ