В Аршинцево начали вывозить мусор?

В последнее время в редакцию КерчьИНФО приходит огромное количество жалоб от жителей района Аршинцево. На разных улицах района стоят горы мусора, которые постепенно превращаются в свалки.

У одной из представительниц прекрасного пола, живущей в Керчи вызывает крайнее недовольство тот факт, что на улице Орджоникидзе уже больше двух недель не вывозят мусор. Мусорные контейнеры и территория вокруг них завалена большим количеством всевозможных отходов.

«Скоро мусор завалит все пространство, что невозможно будет ходить», — рассказывает девушка.

Керчанка, живущая в микрорайоне Семь Ветров прислала фото с хэштегом #ДальшеБольше, который вызывает и смех, и слёзы одновременно. На фото изображена аналогичная ситуация.

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Однако во всем сложившемся хаосе есть небольшие просветы. Сегодня еще одна из жительниц района Аршинцево сообщила, что работы по вывозу мусора все-таки сдвинулись с места:

«У нас, наконец, вывезли мусор. Но вонь осталась неимоверная. Без рвотного рефлекса к урне не подойти просто, да и вообще — в резиновых сапогах одноразовых только. Такой гнилостный запах. Все, что стекало, так и осталось на площадке».

Заместитель главы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО сообщил журналистам свежие факты, связанные с вывозом мусора в многострадальном районе:

«Район Аршинцево постепенно очищают от мусора. По территории работает дополнительная техника. Вчера несколько контейнерных площадок уже были очищены».