В Аршинцево обновят все тротуары

В Аршинцево все тротуарные дорожки обновят. Но придется подождать, когда закончится строительство водовода.

Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО в ходе интервью.

«Мы планируем выполнить все тротуары по улице Орджоникидзе такой же плиткой, как в Молодежном парке. От остановки «ЖРК» и выходим на Ульяновых . Но это будет только после того, как закончится в этом районе строительство водовода».

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Сегодня уже выполняются работы на тротуаре перед Молодежным парком.

По водоводу работы должны завершиться в следующем году. Здесь стоит отметить, что керчане жалуются на разрытые подрядчиком ямы по всему городу, которые долго мешают проходу и портят внешний вид города. В следующей статье по интервью с Евгением Николаевичем мы расскажем причину таких временных неудобств. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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