В Аршинцево отключили воду на неопределённый срок

Керченский водоканал сообщает, что в связи с увеличением объема выполняемых работ на КНС Бытовая, первого октября с 16:00 и до окончания работ (работы при необходимости будут производиться круглосуточно) вода в Орджоникидзевский район будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.

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Ранее сообщалось, что ремонтные работы будут производиться до 16:00.

Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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