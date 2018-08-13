В Аршинцево снова проблемы с вывозом мусора

Жители Аршинцево жалуются на работу управляющих компаний. Мусор редко вывозят, образовываются стихийные свалки.

Возле дома 12 по улице Мира образовалась стихийная свалка мусора. К бытовым отходам от местных жителей добавились сухие ветки и листва. Это уже дело рук работников управляющих компаний.

Около месяца назад на этом месте уже была свалка, «КП Аршинцево» были оштрафованы. Буквально через несколько здесь снова появился первый мусор.

Если говорить о виновных — виноват каждый, кто приложил руку к образованию данной свалки. Сотрудники управляющей компании прекрасно знают, что сухая листва должна быть в пакетах. Только в таком виде ее можно оставить на обочине до приезда специальной техники.

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Местные жители берут плохой пример и не утруждают себя доносить мусор до специализированной площадки с контейнерами.

Так в мусоре будет утопать весь город, если люди не захотят относиться к нему, как к собственному дому.

Штраф на управляющую компанию, видимо, никак не повлиял.

В районе Аршинцево также наблюдается проблема с вывозом мусора. Переполнены контейнерные площадки по улице Льва Толстого.

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