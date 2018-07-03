В Аршинцево вскрыли новую дорогу

В районе остановки «Дружба» подводят воду к магазину. Для этого необходимо было вскрыть новое асфальтовое покрытие.
Новую дорогу по улице Орджоникидзе уже второй раз вскрывают для прокладки системы водоснабжения к магазинам. Оба случая в районе остановки «Дружба».
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Сейчас открывают участок на пешеходном переходе к остановке. Планируется, что работы будут идти около недели.
Водители должны быть предельно осторожны. Двигаясь в направлении городского пляжа придется выезжать на встречную полосу.