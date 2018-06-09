В аварии на трассе «Керчь-Феодосия» пострадали трое

В районе села Останино на трассе «Керчь-Феодосия» произошло ДТП. Об этом пишет издание РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

В сообщении сказано, что происшествие случилось на трассе «Керчь-Феодосия» в районе поворота на село Останино. Здесь столкнулись легковые автомобили BMW и ВАЗ.

На место ДТП немедленно прибыли службы экстренного реагирования. В аварии пострадали три человека, находящиеся в BMW, все жители поселка Ленино.

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Так, 41-летняя пассажирка получила ушиб коленного сустава, еще двое – ушибы головы и ссадины лба. Всем троим пострадавшим медики оказали помощь на месте ДТП, в госпитализации никто из них не нуждается.

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