В библиотеке-филиале № 2 им. Н. Некрасова прошел час памяти «Последняя война империи»

В 2018 году исполнилось 104 года со дня начала Первой мировой войны. Это еще один повод вспомнить о забытых героях истории, об участниках тех далеких сражений.

Свои жертвы на алтарь войны принесла и мировая литература. Многие молодые поэты пали на полях сражений в самом расцвете таланта, но память о них была бережно сохранена. Именно этим героям был посвящен час памяти «Последняя война империи» в керченской библиотеке-филиале № 2 им. Н. Некрасова.

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Зрителям показали видеофильм «Первая мировая война», который рассказал о причинах и начале войны, об основных сражениях и защите крепости Осовец. Присутствующих заинтересовал тот факт, что во время Первой мировой впервые были применены танки, самолеты и химическое оружие массового поражения. Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией «Мы дети страшных лет России», которая познакомила гостей мероприятия с интересными судьбами писателей и поэтов, прошедших через страшные испытания той войны.

Звучали стихи А. Блока, Н. Гумилева, В. Брюсова, А. Ахматовой, С. Еменина и малоизвестные стихи В. Катаева.

Также в зале была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Зная прошлое, понимаешь настоящее», обзор которой провела волонтер библиотеки Ксения КОЗЕНКО.

Первая мировая война — страшная трагедия для многих народов. Мы не должны забывать о ней и обязаны уважать тех, кто верно и героически служил своей стране, исполнял свой долг, не роняя чести.

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