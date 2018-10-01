В ближайшие часы Крым накроет шторм

Экстренное штормовое предупреждение — МЧС России по Республике Крым сообщает о резком ухудшении погодных условий.

Сегодня, в понедельник 1 октября, во второй половине дня на Крым обрушится непогода: ожидаются дожди и грозы, местами сильные, шквалы и порывы ветра до 17-22 метров с секунду. Такие погодные условия по данным ФГБУ Крымского УГМС сохранятся и в течение следующих суток, 2 октября.

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МЧС предупреждает жителей и гостей полуострова о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в связи с ухудшением погоды, и просит соблюдать меры предосторожности. Спасатели рекомендуют по возможности отказаться в период бури от прогулок и поездок по городу, а автомобилистов — не оставлять автомобили под вывесками и деревьями.

В связи с возможным усилением ветра до 17 м/с, существует вероятность остановки работы Керченской паромной переправы.

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