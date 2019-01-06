В Центральном музее Тавриды предложили создать новые хранилища для артефактов

После воссоединения Крыма с Россией начали проводиться масштабные археологические раскопки, в связи с чем на полуострове произошёл «археологический бум». Из-за этого в главном музее Крыма выступили с предложением о создания дополнительных помещений для хранения и экспонирования найденных артефактов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор музея Андрей МАЛЬГИН.

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«В последние годы в Крыму происходит даже не археологический бум, а я бы назвал это археологической революцией, чего не было, наверное, с момента строительства Северо-Крымского канала в 1950-е годы», — пояснил Андрей МАЛЬГИН.

Помимо этого, по словам директора Института археологии Крыма Российской академии наук Вадима МАЙКО, только в 2018 году площадь раскопок по всему Крыму превысила 10 га.

«От небольшого села до крупного населенного пункта — везде ведутся работы по строительству дорог и магистралей. До 2014 года таких масштабных раскопок не было в Крыму практически никогда. Археологический бум в Крыму продолжается. И нынешний год будет не исключением, и работ для археологов не убавится, мы всегда на любое строительство приходим первыми», — сказал он.

Андрей МАЛЬГИН также рассказал, что в последние годы в Центральный музей Тавриды поступает около 6 тысяч экспонатов в год от археологических экспедиций и проблема заключается в том, что музеям уже попросту негде хранить найденные артефакты.

Уже в первой половине января 2019 года в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В. И. Вернадского откроется экспозиция из останков животных, обнаруженных в месте строительства трассы «Таврида» у поселка Зуя Белогорского района.