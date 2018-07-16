В центре Керчи дорогу не поделили «Тойота» и «Мерседес»

В центре Керчи произошла авария. Участники дорожно-транспортного происшествия — два легковых автомобиля марки «Тойота» и «Мерседес».
По сообщениям очевидцев, транспортные средства двигались в направлении ул. Кирова друг за другом.
Столкновение произошло на перекрестке. Повреждения автомобилей незначительные.
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На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи