В центре Керчи дорогу не поделили «Тойота» и «Мерседес»

В центре Керчи произошла авария. Участники дорожно-транспортного происшествия — два легковых автомобиля марки «Тойота» и «Мерседес».

По сообщениям очевидцев, транспортные средства двигались в направлении ул. Кирова друг за другом.

Столкновение произошло на перекрестке. Повреждения автомобилей незначительные.

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На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия.

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