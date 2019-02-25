В центре Керчи появится парковка

В рамках благоустройства сквера у кинотеатра по улице Советской будут сооружены дополнительные парковочные места.

Сегодня на своей личной странице в социальной сети «Facebook» глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН опубликовал эскизный дизайн-проект благоустройства сквера у кинотеатра по улице Советской. Вместе с тем он сообщил, что в центре Керчи появится парковка для автомобилей на 50 мест. Дополнительные парковочные места будут сооружены вокруг зеленой зоны.

«Мы запроектировали устройство автостоянок по улицам Советской, Козлова, переулку Кривому на 50 машиномест. Они будут заасфальтированы и ограждены бордюром. Вдоль парковок будут высажены деревья и кустарники», — рассказывает БОРОЗДИН.

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Проект благоустройства сквера проходит согласование в Министерстве ЖКХ.