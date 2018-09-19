В центре Керчи просела плитка: упала женщина с инвалидностью

В пешеходной зоне по улице Ленина просела тротуарная плитка.

Жители города жалуются, что в районе Драматического театра им. А. С. Пушкина просела тротуарная плитка и образовалась яма. Горожане, не замечая её, получают ушибы и травмы опорно-двигательного аппарата.

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«Я стала свидетельницей, как 18 сентября женщина-инвалид с двумя палочками упала из-за просевшей плитки в центре города. Пожилую женщину еле подняли. Сложно смотреть на такие ситуации» — сказала керчанка Ангелина.

Комплексная реконструкция исторического центра Керчи — улицы Ленина была произведена в 1999 году.

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