В центре Керчи проходят работы по ремонту сетей водоснабжения

В центре города, неподалеку гимназии им. В.Г. Короленко, проходят ремонтные работы. Здесь меняют трубу.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО главный инженер водоканала города Абжел КУРТАМЕТОВ, вышедшая из строя труба пролежала под землей 45 лет.

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«На данный момент мы проводим работы по замене трубы. Надеемся справится в максимально короткие сроки», — рассказал Абжел КУРТАМЕТОВ.

В период проведения ремонтных работ близлежащие районы остались без воды. Водоснабжение восстановится после окончания работ.

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