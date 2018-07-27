В центре Керчи собрались недовольные пенсионной реформой

Сегодня в Керчи проводился прием депутата горсовета от КПРФ Ивана ЖЕЛТЕНКО. Данное мероприятие проводилось с целью опроса людей о пенсионной реформе. Как сообщают очевидцы, на площади присутствовало порядка 30 человек, основной долей которых являлись люди пенсионного возраста.

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Вскоре после начала приема приехала полиция, которая начала выяснять все подробности данного собрания, так как согласно Федеральному закону №54-ФЗ, от 19.06.2004 года, митингом считается мероприятие, в котором принимают участие от 15 человек. Как видно из фотографий и видео в данном случае на площади собралось более 15 человек.

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Журналистам КерчьИНФО стало известно, что данное мероприятие не было согласовано с Администрацией города Керчи, поэтому его вполне можно считать несанкционированным.

Полиция Керчи пыталась запретить митинг против пенсионной реформы. Видео

Фото и видео: Елена МИХАЙЛЕНКО

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