В центре Керчи установили фотозону

В самом центре города появилась фотозона к пятилетию Крымской весны.

Сегодня на площади имени Ленина возле символа Керчи, гордого Грифона, смотрящего с высоты на горожан, установили бесплатную фотозону. На ней изображены такие достопримечательности и важнейшие инфраструктурные объекты Крыма, которые появились со времен присоединения полуострова к Российской Федерации, как Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта Симферополь, памятник Екатерине II в центре столицы и другие.

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Новая фотозона для керчан и гостей города приурочена к пятилетию Крымской весны.