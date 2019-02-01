В центре Керчи затруднено движение: работает техника (ФОТО)

В районе улицы Кирова, 5 работает ремонтная техника, в связи с чем проезд на этом участке затруднен.
Ранее керченский филиал ГУП «Вода Крыма» предупреждал керчан, что в пятницу 1 февраля будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водоводе Д-700 в центре города.
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Работы планировалось окончить к 12.00, но техника на улице Кирова работает до сих пор.
Как сообщили журналистам КерчьИНФО в ГУП «Вода Крыма» работы на этом участке водовода планируется закончить ориентировочно к 20.00.