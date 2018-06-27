В чем проблема ливневой канализации в Керчи и как ее решить?

Ливневая канализация на керченских улицах не забита. В чем проблема и как ее решить?

Продолжаем цикл статей по беседе с заместителем главы Администрации Евгением АДАМЕНКО.

На прошлых выходных некоторые керченские улицы затопило в результате сильного ливня. Машины глохли, люди оказались по колено в воде.

После этого керчане стали обсуждать состояние ливневой канализации и работу ЖКХ города.

«Существующую ливневую канализацию чистим постоянно. Если говорить о центре города — улица Козлова, район рынка, выход на Пролетарскую — хаотичная очень плотная застройка, которая была выполнена в период 2000-х годов, когда не соблюдались никакие нормы градостроительства, сегодня привела к таким ситуациям. Эта ливневая канализация не справляется с тем водосбором, который возникает в результате плотной застройки», — пояснил Евгений Николаевич.

Ели бы соблюдались нормы градостроительства — осталось больше зеленых зон, которые давали бы воде пропитаться в грунт.

На этих участках ливневая канализация чистая. И стоит отметить, что в тот самый день потопа за 40 минут выпало около 650 мм осадков. При норме региона в этот период времени до 100 мм, и это уже ливень. По окончанию дождя, на протяжении 30-40 минут вода ушла.

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С центром города будут проводить работы в Управлении архитектуры. Тот коллектив, который сегодня руководит городом вошел в работу всего лишь год назад, и сегодня им предстоит решить проблемы прошлого Керчи и делать шаги в будущее. .

«Скажем так — в Керчи практически нет ливневой канализации. Мы только сейчас начинаем разрабатывать проекты за много-много лет. У нас в работе порядка 10 проектов. В том числе улица Кирова, Ульяновых, улица Петра Алексеева, Островского, улица Пошивальникова, Гагарина. Здесь предусматривают проектирование уличной дорожной сети. То есть — это не просто восстановление покрытия. Уличная дорожная сеть — это асфальтобетонное покрытие, тротуарные дорожки, современная ливневая канализация с системами очистки (по тому принципу, как сделали ВАД на путепроводе по ШГС), новое светодиодное освещение и новые остановочные павильоны. Сейчас разрабатывается проектная документация, для того чтобы просить финансирование у бюджетов вышестоящих уровней на реализацию проектов в 2019 году»

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