В чем проблема отсутствия воды в Керчи?

Керчане сообщают, что со вчерашнего дня у них нет воды.
Жители города снова жалуются на отсутствие воды в их домах. На этот раз проблема коснулась улицы Бодни и улиц, прилегающих к ней.
Главный инженер керченского водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ сообщил журналистам КерчьИНФО о том, что вчера днем по улице Бодни, 34 произошла авария на сетях водоснабжения. Сотрудники водоканала активно занимаются устранением последствий аварии.
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Работы уже практически закончены.