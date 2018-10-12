В чем проблема отсутствия воды в Керчи?

Керчане сообщают, что со вчерашнего дня у них нет воды.

Жители города снова жалуются на отсутствие воды в их домах. На этот раз проблема коснулась улицы Бодни и улиц, прилегающих к ней.

Главный инженер керченского водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ сообщил журналистам КерчьИНФО о том, что вчера днем по улице Бодни, 34 произошла авария на сетях водоснабжения. Сотрудники водоканала активно занимаются устранением последствий аварии.

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Работы уже практически закончены.

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