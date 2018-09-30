В Черном и Азовском морях украинские военные проводят учения

Украина проводит стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля-2018» в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

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В сообщении сказано о том, что в учениях принимают участие шесть тактических групп корабельного состава ВМС, Воздушные силы и десантно-штурмовые войска ВС Украины.

«Катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией осуществили меры поисково-спасательного обеспечения — оказание помощи аварийному кораблю и спасения личного состава, плавающего на воде», — говорится в ведомстве.

Одними из основных задач на учениях является сопровождение кораблей и конвоев, поставки вооружения, военной техники и запасов в соответствующие подразделения и корабли, а также осуществляется морская разведка ВМС и суши.

Ранее украинские военные и пограничники проводили учения на побережье Азовского моря с целью «сдерживания агрессии с моря».

Фото из сети

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