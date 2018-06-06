В Черном море близ Керчи найден военный снаряд

В акватории Чёрного моря, вблизи портов Керчи обнаружили военный снаряд. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России.
Отмечается, что была организована охрана места происшествия, караул оцепил опасную зону.
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«Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции и специалисты взрывотехнической службы провели необходимые процедуры по изъятию «находки»», — говорится в сообщении.
Позже специалисты инженерно-технической службы вывезли снаряд времён войны с территории охраняемого объекта.