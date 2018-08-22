В Черном море были зафиксированы подземные толчки

В этот понедельник в Черном море были зафиксированы несколько землетрясений возле Крыма и Новороссийска. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в Европейско-средиземноморском сейсмоцентре.

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Первые толчки произошли относительно далеко от Крыма — северо-западнее Абрау-Дюрсо, что в Новороссийске. Магнитуда землетрясения составила 3,7 балла, а эпицентр находился на глубине 30 километров.

В этот же день были зафиксированы повторные толчки, которые были уже намного ближе к Крыму, по сравнению с первым случаем.

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