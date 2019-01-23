В Черном море еще горит танкер: спасатели продолжают поиски

Сегодня продолжились поиски еще 10 моряков.

По данным Росморречфлота одно из судов все еще продолжает гореть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

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Стало известно, что к месту происшествия возвращается буксир «Меркурий», который ранее доставил в Керчь пострадавших при пожаре.

Всего на борту двух судов находилось 32 человека. 12 удалось спасти, 10 погибли. Еще 10 разыскивают, но шансов на выживание уже нет.