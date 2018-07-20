В Черном море «гуляют» два смерча (ВИДЕО)

Видеозаписью удивительных природных явлений делятся моряки.

В социальной сети опубликовали видео, где два смерча «гуляют» над Черным морем. Явление было запечатлено 16 июля в районе Геленджика.

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Со слов автора видео вихрь торнадо находился в 500 метрах от судна.

Напомним, что последнюю неделю в Крыму и прибрежной зоной Краснодарского края наблюдаются сильные осадки — дождь, ливень и град. А также грозы и шквальный ветер.

Сеголдня ливень дошел и до Керчи.

Видео:Instagram Paul Cherniavsky

Торнадо над Черным морем

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