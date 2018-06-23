В Черном море в районе Феодосии обнаружили фугасную бомбу

В акватории Черного моря сотрудники специального морского отряда провели операцию по обезвреживанию фугасной авиационной бомбы (ФАБ-50). Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в службу спасения от местного жителя. В нем говорилось, что во время купания на глубине 1,5 метра мужчина нашел металлический предмет, который по внешнему виду напоминает авиабомбу.

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Для идентификации и проведения операции по поиску и обезвреживанию опасной находки выдвинулись специального морского отряда: крымские спасатели осуществили погружение и провели обследование места обнаружения. Во время операции пляж был оцеплен.

«В результате слаженной работы авиационная фугасная бомба была успешно уничтожена в воде, непосредственно на месте ее обнаружения с соблюдением всех мер безопасности. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В результате обследования боеприпасов не обнаружено», − отметил помощник начальника Главного Управления МЧС России по Республике Крым Владимир ИВАНОВ.

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