В Черном море затонул сухогруз

В Черном море затонул теплоход, который перевозил металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.

Читать: Работы по благоустройству Молодёжного парка завысили на 2 000 000 рублей

Судно было под флагом Панамы и находилось в 80 километрах от берега. Экипаж состоящий из восьми человек был спасен.

«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода, все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана, были спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров», — пояснил представитель Росморречфлота.

Экипаж был эвакуирован греческим танкером. На данный момент они направляются в Новороссийск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.