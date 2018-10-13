В Черном море затонул сухогруз

В Черном море затонул теплоход, который перевозил металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.
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Судно было под флагом Панамы и находилось в 80 километрах от берега. Экипаж состоящий из восьми человек был спасен.
«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода, все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана, были спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров», — пояснил представитель Росморречфлота.
Экипаж был эвакуирован греческим танкером. На данный момент они направляются в Новороссийск.