В честь Дня физкультурника в Керчи прошли показательные выступления юных спортсменов (ФОТО)

Наша постоянная читательница прислала в редакцию КерчьИНФО фотографии показательных выступлений юных спортивных коллективов.
Как КерчьИНФО писало ранее керчане и гости города отметили этот праздник шикарной спортивно-развлекательной программой.
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Уже в 16:00 все желающие могли наблюдать за показательными выступлениями юных спортивных коллективов. На выступлениях присутствовали ребята из разных групп боевых искусств, лучники и пауэрлифтеры.
Среди прочего, в выступлениях приняли участия ребята из группы по айкидо СК «Планета ПРОСПОРТ». Они показали отличную спортивную подготовку и яркое выступление.
Фото: Людмила БАХАРЕВА