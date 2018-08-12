В честь Дня физкультурника в Керчи прошли показательные выступления юных спортсменов (ФОТО)

Наша постоянная читательница прислала в редакцию КерчьИНФО фотографии показательных выступлений юных спортивных коллективов.

Как КерчьИНФО писало ранее керчане и гости города отметили этот праздник шикарной спортивно-развлекательной программой.

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Уже в 16:00 все желающие могли наблюдать за показательными выступлениями юных спортивных коллективов. На выступлениях присутствовали ребята из разных групп боевых искусств, лучники и пауэрлифтеры.

Среди прочего, в выступлениях приняли участия ребята из группы по айкидо СК «Планета ПРОСПОРТ». Они показали отличную спортивную подготовку и яркое выступление.

Фото: Людмила БАХАРЕВА

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