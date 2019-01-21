В честь Дня объятий в Керчи провели акцию «Обними меня» (ВИДЕО)

Сегодня в мире отмечается День объятий, когда заключить в дружеские объятия можно даже совершенно незнакомых людей, чтобы поделиться положительными эмоциями.

Керченские «Волонтеры Победы» решили подарить керчанам немного душевного тепла. Они провели акцию «Обними меня». Каждый желающий мог подойти и обнять волонтёра. Об этом сообщили представители организации.

Ребята стояли в разных местах Керчи с табличкой «Обними меня».

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«Ученые настаивают на факте — чтобы быть счастливым, человек должен обниматься не менее 10 раз за день. Полученное душевное тепло греет, поднимает настроение и даже лечит», — добавили ребята.

В честь Дня объятий в Керчи провели акцию «Обними меня»

Фото: Волонтёры Победы