В честь Дня объятий в Керчи провели акцию «Обними меня» (ВИДЕО)

Сегодня в мире отмечается День объятий, когда заключить в дружеские объятия можно даже совершенно незнакомых людей, чтобы поделиться положительными эмоциями.
Керченские «Волонтеры Победы» решили подарить керчанам немного душевного тепла. Они провели акцию «Обними меня». Каждый желающий мог подойти и обнять волонтёра. Об этом сообщили представители организации.
Ребята стояли в разных местах Керчи с табличкой «Обними меня».
Читайте: В Керчи цирк оставил после себя разруху и грязь (ФОТО)
«Ученые настаивают на факте — чтобы быть счастливым, человек должен обниматься не менее 10 раз за день. Полученное душевное тепло греет, поднимает настроение и даже лечит», — добавили ребята.
В честь Дня объятий в Керчи провели акцию «Обними меня»
Фото: Волонтёры Победы