В честь Дня пожилого человека керченские пенсионеры могут посетить музей и картинную галерею

В честь Дня пожилого человека керченские пенсионеры могут бесплатно посетить картинную галерею и историко-археологический музей.

Читать: В Керчи отметят День пожилого человека

Во вторник 2 октября, в связи с Международным днем пожилых людей, в историко-археологическом музее (ул. Свердлова, 22), а также в Картинной галерее (ул. Театральная, 36) проводится акция — предъявителям пенсионного удостоверения могут бесплатно посетить выставки.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, но в этом году 1 октября выпадает на понедельник – единый выходной день на всех объектах Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Напоминаем, что по вторникам Картинная галерея и историко-археологический музей работают по особому графику: с 10.00 до 19.00.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.