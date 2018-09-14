В честь Всемирного дня чистоты в Керчи пройдет масштабная уборка двух стадионов

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым приглашает всех желающих присоединиться к Всемирному дню чистоты «Сделаем!», который состоится завтра. Об этом сообщают организаторы проекта.

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«Сделаем!» — это культурно-просветительский, гражданский, экологический проект, цель которого объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки окружающей среды от мусора и сохранения чистоты», — сообщают организаторы.

В Керчи уборки пройдут на стадионе имени П.Л.Войкова и рядом со стадионом «Металлург».

Во Всемирном дне чистоты будут участвовать жители 150 стран мира и каждый из них стремится сделать свой город чище.

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