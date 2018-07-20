В ЦРЛ «Импульс» отметили СУПЕР ВЫПУСКНОЙ!

30 июля состоялся веселый, задорный праздник, на котором мы провожали наших замечательных дошколят в 1-й класс!
Мы вам желаем, чтобы вас
Дружно принял первый класс!
Чтоб хорошо вы все учились,
И только к лучшему стремились!
Будьте счастливы, ребята,
И о главном помните:
Честностью, добром, любовью
Этот мир наполните!
Мы верим в вас! Вы очень способные, талантливые дети! Пусть удача во всем сопутствует.
Выражаем огромную благодарность всему нашему дружному коллективу и всем родителям таких замечательных учеников!
Фотографии с праздника можно «забрать» с нашей странички ВК
https :// vk . com / impuls _ kids
ЦРЛ «Импульс». ул. Пролетарская 15 и Мирошника 26
Справки и запись на новый учебный год по тел.: +7(978) 76 44 303
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