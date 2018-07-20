В ЦРЛ «Импульс» отметили СУПЕР ВЫПУСКНОЙ!

30 июля состоялся веселый, задорный праздник, на котором мы провожали наших замечательных дошколят в 1-й класс!

Мы вам желаем, чтобы вас

Дружно принял первый класс!

Чтоб хорошо вы все учились,

И только к лучшему стремились!

Будьте счастливы, ребята,

И о главном помните:

Честностью, добром, любовью

Этот мир наполните!

Мы верим в вас! Вы очень способные, талантливые дети! Пусть удача во всем сопутствует.

Выражаем огромную благодарность всему нашему дружному коллективу и всем родителям таких замечательных учеников!

Фотографии с праздника можно «забрать» с нашей странички ВК

https :// vk . com / impuls _ kids

ЦРЛ «Импульс». ул. Пролетарская 15 и Мирошника 26

Справки и запись на новый учебный год по тел.: +7(978) 76 44 303

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