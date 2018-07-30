В День города пройдет Кубок Керчи по воркаут-2018

Воркаут с каждым днем набирает все большую популярность. В День города в Керчи Кубок Грифона 2018 (закрытый кубок Крыма по воркаут в Керчи).

Турнир пройдёт в 5 дисциплинах: силовое троеборье (турник +24кг, брусья +48кг), троеборье до 18 лет, сольный фристайл, двоеборье до 16 лет, двоеборье до 12 лет.

Соревнования пройдут 9 сентября в 16:00 на воркаут площадке на керченской набережной.

В этом году зрителей ждёт не только зрелищное спортивное мероприятие. Предусмотрена концертная программа, специальные гости и много интересного. Регистрация участников на кубок Керчи по воркауту уже идет в официальной группе Griffon Workout Club в социальной сети ВК. Спешите подать свои заявки.

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