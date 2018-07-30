В День города пройдет Кубок Керчи по воркаут-2018

ПОИСК НОВОСТЕЙ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Керчане побывали в Долине лотосов (Фото)
Наша постоянная читательница Татьяна Самонова провела минувшие выходные в очень необычном месте, о котором наслышаны многие керчане — в Долине лотосов. И, конечно же, она поделилась с нами впечатлениями и потрясающими фото. Долина лотосов — огромная «плантация» редких цветов, занесенных в Красную книгу, раскинувшаяся в Краснодарском крае неподалеку от Керчи. И с появлением Крымского моста […]
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Крыму нужны новые автобусы и троллейбусы
А что вы считаете первым в очереди на обновления и изменения?
Задержан злоумышленник, устроивший поножовщину в Героевке
Оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи задержан 37-летний житель ближнего зарубежья, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России Предварительно установлено, что на пляже в поселке Героевка между двумя отдыхающими компаниями произошел конфликт. В результате конфликта злоумышленник нанес двоим обидчикам ножевые ранения. 32-летний […]
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Керчане побывали в Долине лотосов (Фото)Наша постоянная читательница Татьяна Самонова провела минувшие выходные в очень …
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Крыму нужны новые автобусы и троллейбусыА что вы считаете первым в очереди на обновления и …
Задержан злоумышленник, устроивший поножовщину в ГероевкеОперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи …
От Приморского до Коктебеля — огромные пробкиПод Феодосией, в Приморском и на повороте перед Коктебелем продолжают …