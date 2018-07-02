В День крепости «Керчь» в городе пройдут выставки картин

Уже в этот четверг в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню крепости «Керчь». В рамках празднования в Картинной галерее пройдут выставки картин.

Так, в 16:00 состоится торжественное открытие персональной выставки Григория НОВИКОВА (Белгород) «Солнце. Море. Горы». В экспозиции выставки «Солнце. Море. Горы» представлено более 40 живописных произведений, созданных в 2016-2018 годах.

Григорий НОВИКОВ – мастер пленэрной живописи. Он убежден, что именно на пленэре можно осознать красоту природы и рассказать интересные истории с помощью цвета и солнца, неба и ветра, большой воды и гор, древней архитектуры и реликтовых растений.

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Также в Картинной галерее в это же время состоится торжественное открытие выставки «Живопись» художников Керченской организации Крымского республиканского отделения ВТТО «Союз художников России»: Алексея СПОЛЬСКОГО, Виктора БУДИНА, Ивана КАРАКУЛЬ, Романа ТРЕТЬЯКОВА и Виктора ЩЕСНЯК.

На выставке будет представлено более 40 живописных работ авторов, сюжетами которых явились природные ландшафты Крыма.

После торжественного открытия выставки гостей вернисажа ждёт концертная программа с участием инструментального дуэта.

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