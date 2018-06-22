В День скорби в Керчи состоялся памятный митинг

Сегодня в городе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Так, в Сквере Летчиков состоялся памятный митинг.
В самом начале мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятному мемориалу, после этого слово было передано почетным гостям митинга.
Напомнил керчанам и гостям города об ужасах Великой Отечественной войны ветеран Тихон Тихонович КАЛИНИН, поздравили всех с победой в войне и поблагодарили ветеранов глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ и председатель Совета ветеранов Николай КИТИКОВ.
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Кроме этого, слово предоставили гостям из города-героя Тулы, а также заместителю председателя организации «Волонтеры Победы» г. Керчь Александре ВОРОБЬЕВОЙ. Она напомнила об акции «Красная гвоздика», которая проходит в Керчи с 1 мая.
Также для зрителей выступили хореографические коллективы и вокалисты.