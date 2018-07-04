В День рыбака керчане сыграют в стритбол

В это воскресенье, 8 июля 2018 года, в 16:00 на баскетбольной площадке возле городской набережной Керчи состоится первенство по стритболу.

Соревнования пройдут в рамках празднования Дня рыбака.

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Соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях:

спортсмены 2006 г.р. и младше;

спортсмены 2003-2005 г.р.;

спортсмены 2002 г.р. и старше.

Состав команды — 4 человека (3 на площадке, 1 запасной).

Заявки подаются главному секретарю непосредственно перед началом соревнований.

Администрация города приглашает всех желающих принять участие в данном мероприятии!

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