В День рыбака керчане сыграют в стритбол

В это воскресенье, 8 июля 2018 года, в 16:00 на баскетбольной площадке возле городской набережной Керчи состоится первенство по стритболу.
Соревнования пройдут в рамках празднования Дня рыбака.
Читайте: В Керчи прошло Первенство по стритболу (ВИДЕО)
Соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях:
- спортсмены 2006 г.р. и младше;
- спортсмены 2003-2005 г.р.;
- спортсмены 2002 г.р. и старше.
Состав команды — 4 человека (3 на площадке, 1 запасной).
Заявки подаются главному секретарю непосредственно перед началом соревнований.
Администрация города приглашает всех желающих принять участие в данном мероприятии!