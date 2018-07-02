В День рыбака в Керчи пройдут выставки морской фауны и флоры

В преддверии Дня рыбака Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ») традиционно проведет День открытых дверей.
В ходе мероприятия жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией морской фауны и флоры, располагающейся в институте.
Для проведения экскурсий планируется формирование групп посетителей на набережной возле информационного стенда вблизи института.
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Бесплатное посещение экспозиции планируется 7 и 8 июля с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Свердлова, 2.