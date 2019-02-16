В День защитника Отечества в Керчи запустят салют

В программе салюта в День защитника Отечества будет 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий, которые порадуют россиян в девяти городах-героях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Артиллерийские салюты будут произведены 23 февраля в 21:00 по местному времени в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, говорится в сообщении военного ведомства.

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Напомним, что в связи с праздником, рабочий день 22 февраля сокращён на один час, а выходной с субботы 23 февраля перенесен на пятницу 10 мая.