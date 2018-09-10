В дерби городов-героев победил «Океан»

Вопреки всем противостояниям судьбы и арбитра, ФК «Океан» одержал знаковую и достойную победу над ФК «Севастополь». Зрелищный матч закончился со счетом 2:1.

Так удачно сложилось, что в День города Керчи нас всех ждала прекрасная футбольная афиша: противостояние команд из городов-героев! И футболисты оправдали ожидания болельщиков, которые как всегда шумно и горячо поддерживали свою дружину — матч получился интересным и зрелищным.

Для поклонников нашей команды, вдвойне приятно, что заветные три очка, после предыдущих досадных поражений на своём поле, наши парни выгрызли у «самой сильной команды чемпионата» (по словам главного тренера Спартака Жигулина, которые он произнёс на послематчевой пресс-конференции).

По сравнению с предыдущей встречей, были сделаны две замены в составе — голкипера и левого защитника. Впервые в стартовом составе команды на поле вышел Эдуард Стурки, который, как и вся команда, достойно смотрелся на поле.

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С самого начала чувствовалось, с каким боевым настроем вышли наши игроки на футбольное поле. И уже на первых минутах «Океан» повёл в счёте — после розыгрыша углового отличился Яков Эрлих. Впрочем, хозяева вели в счёте не так уж и долго — уже через 15 минут севастопольцы сумели сравнять счёт. На поле шла довольно равная борьба, так что первый тайм так и завершился закономерной ничьей 1:1.

При равном счёте, голевые моменты возникали и у тех, и у других ворот, но в последний момент не хватало должной реализации, так что счёт до поры до времени оставался равным. Пока в середине второго тайма керчанам не удалось заработать пенальти, которое, разведя вратаря и мяч по углам, реализовал всё тот Яков Эрлих, оформивший дубль.

Стоит отметить, что соперник демонстрировал слаженную и организованную командную игру, с грамотным выходом из обороны и качественной игрой внизу, за счёт чего регулярно создавал голевые моменты у наших ворот. К счастью, в этот вечер фортуна была на нашей стороне и «Севастополь» больше ни разу не смог распечатать нашего голкипера.

Было заметно, что тренерский штаб «Океана» изучил игру соперника: наши футболисты активно применяли высокий организованный прессинг, накрывая соперника на их половине поля. И, как результат, после успешных отборов сразу создавали опасные моменты, но, увы, в итоге наказать соперника еще одним забитым голом так и не получилось. В своей финальной фазе атаки обрывались либо из-за поспешного принятия решения, либо из-за того, что игрок банально подскальзывался на мокром после обильного дождя поле.

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В одном из эпизодов второго тайма судья не назначил очевиднейший пенальти в ворота гостей, поскольку вратарь лишил нападающего явной возможности увеличить счёт. Да и в целом по матчу можно было охарактеризовать действия судейской бригады, как «более, чем неоднозначное». Ненужные свистки и несколько эпизодов с оффсайдами, где их не было, непонятные жёлтые карточки в эпизодах, когда достаточно было предупредить игрока устно, неназначенный пенальти и (дважды!) отмененные, принятые самим же главным судьей, решения об удалении игроков. Сказать, что такие действия арбитра встречи нервировали не только самих футболистов, но зрителей встречи, — это ничего не сказать. Складывалось ощущение, что человек со свистком в руке откровенно «поплыл» и утратил контроль над матчем. Завершением всего стало удаление игрока хозяев (теперь уже реальное) за вторую желтую карточку — и, тем самым, ожидаемую нервную концовку для команды, оставшейся в меньшинстве.

По этому поводу хотелось бы услышать мнение инспектора матча, находившегося на трибунах и внимательно следившего за всеми действиями судейской бригады.

И всё-таки факт остаётся фактом: в борьбе, наша команда одержала долгожданную первую домашнюю победу в чемпионате и, в свою очередь, красиво поздравила город с его очередным Днем рождения!

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