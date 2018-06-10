В деревне Войково автомобиль снес остановку

Сегодня, в деревне Войкова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и остановки общественного транспорта.

Автомобиль Daewoo Nexia выехал с проезжей части и врезался в остановочный павильон, пробив насквозь его заднюю стену.

При каких обстоятельствах произошло столкновение и были ли при аварии жертвы, пока не известно. Однако ясно, что водитель развил скорость намного выше допустимой, так как пострадавшая остановка была построена еще при Советском Союзе, и чтобы пробить ее кирпичные стены, нужно было приложить немало усилий.

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