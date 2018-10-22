В детских садах Керчи продолжают создавать комфортные условия для детей-инвалидов

В одном из детских садов планируется провести капитальный ремонт.

Представители муниципального казённого учреждения города Керчи Республики Крым «Централизованная бухгалтерия № 1 Управления Образования» выложили информацию о размещении закупки, которая будет осуществляться в форме электронного аукциона.

В бюджетном дошкольном образовательном учреждении Керчи «Детский сад комбинированного вида № 51 «Журавушка» планируется провести капитальный ремонт по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Читайте: У берегов Керчи нашли обломки корабля времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

Начальная (максимальная) цена контракта — 716 960 рублей. Заявки на участие будут подаваться до 29 октября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.