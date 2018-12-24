В ДК «Корабел» прошел первый новогодний утренник (ФОТО и ВИДЕО)

Малефисента, Эльза и Анна, Дед мороз и Снегурочка водили хороводы с маленьким керчанами.

Добрый, сказочный и веселый праздник сегодня прошел в ДК. Всем удалось поиграть и повеселиться.

Детям очень понравились персонажи из любимых сказок. Снежная королева больше не злая. Теперь это королева Эльза из мультфильма «Холодное сердце». Сказочная Малефисента тоже с радостью поиграла с ребятами.

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Совсем юные актеры — маленькие бельчата тоже принимали участие в представлении и развлекательной программе.

После веселых игр ребята получили сладкие подарки и фотографировались с героями.

Предлагаем посмотреть фоторепортаж. Больше фотографий вы найдете в альбоме в официальной группе сайта в ВК.

Видео на сайте появится позднее.

Утренник в ДК «Корабел»