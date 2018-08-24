В долине лотосов перевернулась лодка с людьми: пострадавшая в реанимации

Вчера на лодке «Тунец» по реке Казачий ерик, которая находится в Темрюкском районе, отправились смотреть на лотосы 11 человек. Когда пассажиры разглядывали цветы, лодка перевернулась. Об этом сообщили КерчьИНФО в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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По предварительным данным, 23 августа 2018 года, примерно в 13 часов, во время экскурсии с осмотром цветущих лотосов на реке Казачий ерик в Темрюкском районе Краснодарского края 11 пассажиров, которые находились в лодке «Тунец», управляемой 50-летним местным жителем, оказались в воде. Из них 10 человек выбрались на берег благополучно, а 32-летняя пассажирка в бессознательном состоянии доставлена бригадой скорой медицинской помощи в реанимацию Темрюкской ЦРБ.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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