В доме для депортированных граждан проводятся наружные отделочные работы

Строительство дома для депортированных граждан в Керчи продолжается. Журналисты КерчьИНФО спешат поделиться фотографиями проделанных строительных работы.

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В доме продолжается строительство балконов и проводятся наружные отделочные работы.

Дом для депортированных граждан планируют сдать в эксплуатацию уже в декабре этого года.

КерчьИНФО напоминает, что помимо данного дома, будет еще один дом для депортированных. Также, в начале этого месяца начались работы по строительству нового жилого комплекса в этом же районе.

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