В доме для депортированных ведутся работы даже в праздничные дни

Работы по строительству дома для депортированных подходят к концу. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН.

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Он рассказал, что работы в 72 квартирах нового дома по улице Блюхера, 25 ведутся даже в праздничные дни.

«Фасад восьмиэтажного дома уже утеплен и окрашен, выполнено остекление. Новогодние выходные проходят с пользой для дела: в эти минуты в квартирах ведутся внутренние отделочные работы, штукатурка стен и облицовка плиткой», — сообщил глава администрации города.

Он напомнил, что сдача дома намечена на конец января – начало февраля 2019 года.

Фото: аккаунт в Facebook Сергей БОРОЗДИН