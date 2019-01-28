В ДТП на керченской трассе пострадал пожилой мужчина

Мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

На трассе «Симферополь-Керчь» в районе села Мазанка Симферопольского района произошло столкновение двух автомобилей «ВАЗ-2106» и «Hyundai H-200». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Сразу после сообщения о ДТП к месту происшествия выехали спасатели, специалисты скорой медицинской помощь и экипаж ГИБДД.

По прибытии сотрудники МЧС обозначили рабочую зону с помощью конусов, произвели отключение АКБ автомобилей и приняли меры противопожарной безопасности. Также была проведена деблокация водителя из автомобиля «ВАЗ-2106».

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70-летний мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего его доставили в симферопольскую больницу для дальнейшей госпитализации.